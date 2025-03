João Oliveira, o médico ortopedista que cresceu com a paixão do andebol e ajudou o pai no mini-mercado

Desde miúdo, João Oliveira soube que o seu futuro passaria pela Medicina. Cresceu entre os treinos de andebol e as madrugadas a ajudar o pai no mini-mercado de Benavente, sempre com um objectivo bem definido.

Hoje, com 36 anos, é médico ortopedista e gere, com o irmão, a clínica Oliveira Saúde. O percurso até aqui não foi fácil, mas a disciplina e o sonho falaram mais alto. Dedicou-se aos estudos e encontrou na Ortopedia a sua verdadeira paixão.

A clínica em Benavente cresce de forma sustentada, com um lema simples: cuidar das pessoas, porque o papel deste espaço dedicado à saúde é ajudar e não prestar apenas um serviço. Apesar de viver em Leiria, continua ligado às raízes e regressa a Benavente todas as semanas. Para João Oliveira, a motivação diária é clara: cuidar dos outros e fazer a diferença.

