Desporto e economia em discussão em Rio Maior

Seminário Análise do Impacto Económico de Eventos Desportivos decorreu em Rio Maior.

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior recebeu esta quarta-feira, 2 de Abril, o seminário análise do impacto económico de eventos desportivos e assinalou os 20 anos do curso de licenciatura em gestão das organizações desportivas.

No seminário foi feita referência ao estudo coordenado pelo professor Alfredo Silva, que revela que o impacto económico directo dos espectadores em 17 jogos do Casa Pia no Estádio de Rio Maior foi de cerca de 667 mil euros na época 2023/2024.