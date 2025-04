Feira Inter-Educa mostra oferta educativa de Santarém aos jovens do concelho

A terceira edição da Feira Inter-Educa, Educação, Emprego e Empreendedorismo decorre de 1 a 3 de Abril na casa do Campino, em Santarém. A iniciativa é uma oportunidade para os estudantes do 9º ao 12º ano conhecerem as diversas saídas ao nível do ensino profissional e superior. Com uma oferta educativa abrangente, incluindo mestrados, a feira conta com a presença de diversas instituições do concelho.

No segundo dia de feira, alunos e professores subiram ao palco com o objectivo de cativar os mais jovens e foram ainda expostos alguns dos trabalhos realizados. Houve ainda lugar para um “show cooking” da Escola Profissional de Vale do Tejo e uma pequena aula de canto do Conservatório de Música de Santarém.