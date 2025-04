Maria Teresa Gonzalez esteve no Dia Internacional do Livro Infantil em Salvaterra

A Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos acolheu a 10ª edição do concurso de leitura “Concelho a ler… nas escolas”, um evento que contou com a presença da escritora Maria Tereza Gonzalez, autora do livro Lua de Joana, entre muitos outros. Alunos do 1º ao 9º ano mostraram as suas qualidades na leitura e superaram mais um desafio promovido pela Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos, pela Rede de Bibliotecas Escolares e pelos Agrupamentos de Escolas de Salvaterra de Magos e Marinhais.