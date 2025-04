Tributo a Salgueiro Maia inicia comemorações do 25 de Abril em Santarém

Um tributo a Salgueiro Maia no dia 3 de Abril, data em que se cumpriram 33 anos sobre a sua morte, iniciou o programa das comemorações do 25 de Abril em Santarém. Junto à estátua evocativa do Capitão de Abril, foram exaltados o seu exemplo de coragem e desprendimento na luta pela liberdade, numa sessão que terminou com a música Grândola, Vila Morena.

A cerimónia contou com discursos de representantes de associações e autarcas, sendo presenciada por várias dezenas de pessoas, entre autarcas, militares, estudantes e outras personalidades, bem como pela viúva de Salgueiro Maia, Natércia Maia.