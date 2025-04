Chama-se João Félix, representa a Casa do Benfica em Santarém e pratica tiro desportivo

O tiro desportivo é uma modalidade olímpica que pode ser praticada a partir dos 10 anos. Muitos desconhecem-na ou temem-na por envolver uso de armas. Para manusear uma carabina olímpica, de ar comprimido, como a de João Félix, que representa a Casa do Benfica em Santarém, é necessária uma licença e passar por um exame teórico-prático.

O jovem pratica tiro desportivo desde os 16 anos e foi levado pela mão do pai, que descobriu o desporto através de uma notícia sobre a Casa do Benfica. É o mais novo praticante do clube, que no ano passado subiu de 22 para 26 elementos.

