Eurodeputada Marta Temido falou sobre temas europeus com alunos da Golegã

A eurodeputada e ex-ministra da saúde, Marta Temido, esteve na sexta-feira, 4 de Abril, com alunos do ensino secundário do Agrupamento de Escolas Golegã, Azinhaga e Pombalinho a falar sobre temas europeus e o seu trabalho enquanto eurodeputada. O seminário teve como moderadores Ricardo Rato, da Associação Mentalidade X, organizadora do evento em colaboração com o agrupamento, e Diogo Rosa, vice-presidente da Câmara da Golegã.

O projecto Lezíria Europeia 2.0, financiado por fundos europeus, vai funcionar no agrupamento de escolas até ao próximo ano lectivo e culmina com a selecção de 16 alunos para uma ida a Estrasburgo a Bruxelas para contacto directo com as instituições europeias. Em Maio estão previstos mais dois seminários tendo como convidados a antiga ministra Ana Catarina Mendes e o eurodeputado Sebastião Bugalho.