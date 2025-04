partilhe no Facebook

Helena Marques Dias, a médica dentista que também trata sorrisos com o coração

Helena Marques Dias leva 25 anos a cuidar dos sorrisos de Samora Correia. Mas se há algo que a entristece, é saber que muitas crianças podiam ter acesso a consultas gratuitas e nem os pais aproveitam. O cheque-dentista existe há mais de duas décadas, mas, por desconhecimento ou descuido, há quem o deixe na gaveta.

A experiência ensinou-lhe que o problema da saúde oral em Portugal não está apenas na falta de recursos, mas sim na falta de hábitos. Ao contrário dos estrangeiros que atende, muitos portugueses ignoram revisões com o dentista e as pessoas só aparecem quando a dor já não dá tréguas.

Helena continua a acreditar no que faz. É de sorriso aberto que recebe os pacientes de sempre e os novos, sabendo que cada consulta pode fazer a diferença. Porque um sorriso saudável começa na prevenção.

