União de Almeirim inaugura relvado e homenageia Eliseu Simões

O União de Almeirim inaugurou este sábado o novo relvado sintético do Estádio Dom Manuel de Mello, com uma homenagem a Eliseu Simões, falecido recentemente, e que passou milhares de horas no clube a tratar de lesões dos jogadores.

Com a presença da família foi atribuído o seu nome ao gabinete de massagens e fisioterapia do União. O novo relvado representa uma nova vida para o clube, uma vez que as instalações estavam sem a devida utilização há cerca de quatro anos. O investimento foi suportado pela câmara, no valor de cerca de 300 mil euros.