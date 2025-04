O Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo recebeu no dia 5 de Abril a 17ª edição da Festa da Sopa, onde a população pode conviver através da partilha de uma sopa quente.

Festa da Sopa no Cartaxo com a participação de mais de meia centena de restaurantes

O Agrupamento 1120 do Cartaxo voltou a organizar mais uma Festa da Sopa, que já vai na sua 17ª edição. Este ano o evento foi realizado no Pavilhão Municipal de Exposições e contou com a participação de 55 restaurantes de várias freguesias do concelho, desde a Valada até à Ereira. O evento é sempre uma colaboração conjunta entre os escuteiros e os pais, que ajudam a servir a variedade de sopas presentes, que vão desde a sopa da pedra, sopa de peixe, até a algumas novidades como a sopa Aveludado de Cogumelos.

Aqui ficam algumas imagens da 17ªedição da Festa da Sopa do Cartaxo