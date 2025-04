Guia Repsol para Portugal relançado em Santarém

O Convento de S. Francisco em Santarém foi o palco para premiar vários restaurantes com um, dois e três sóis, além de quatro sóis sustentáveis atribuídos a quatro restaurantes, entre os quais Ó Balcão de Santarém, que foi também galardoado com dois sóis.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Convento de S. Francisco em Santarém foi o palco para premiar vários restaurantes com um, dois e três sóis, além de quatro sóis sustentáveis atribuídos a quatro restaurantes, entre os quais Ó Balcão de Santarém, que foi também galardoado com dois sóis.

A cerimónia marcou o regresso do Guia Repsol a Portugal. Na região apenas mais um restaurante foi premiado, o Tia Alice em Fátima, com um sol.

A gala decorreu num ambiente de luz e cor com centenas de convidados, com destaque para vários chefes de cozinha do continente e da Madeira.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, sublinhou que a gastronomia é um sector estratégico para a cidade onde nasceu o primeiro festival gastronómico do país.