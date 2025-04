Afonso Zambujo vai competir numa das maiores provas de karting do mundo

Afonso Zambujo é apaixonado por desportos motorizados desde criança e aos 21 anos começou a competir na Sodi World Series, campeonato de karting com pilotos de todo o mundo. Este ano o piloto natural de Constância vai competir em Espanha, um objectivo com muitos anos.

Quando era mais novo o sítio preferido de Afonso Zambujo era a oficina do seu pai em Constância. Mecânico de profissão, foi o pai que lhe foi incutindo o gosto pelos carros. O fascínio pelo desporto automóvel nasceu aí e ainda em criança começou a acompanhar as provas da Fórmula 1 com regularidade, pela televisão. Na festa do seu 10º aniversário experimentou pela primeira vez a condução de um kart e a adrenalina de estar em pista cativou-o logo à partida. Aos 17 anos decidiu participar numa prova amadora e a partir daí começou a competir esporadicamente.

Afonso Zambujo, agora com 24 anos, é quarto classificado no ranking nacional da Sodi World Series e está no 181.º lugar a nível mundial. Aqui ficam algumas imagens captadas por O MIRANTE de um treino de Afonso Zambujo.