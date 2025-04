Confusão no trânsito junto à estação de Santarém exaspera automobilistas

Em certas horas do dia, coincidentes com partidas e chegadas de comboios, a confusão instala-se na zona da estação ferroviária que serve Santarém.

A estrada junto à estação ferroviária de Santarém é um local pouco recomendável para os automobilistas com pouca paciência para enfrentar complicações no trânsito. Em certas horas do dia, coincidentes com partidas e chegadas de comboios, a confusão instala-se, com a área de estacionamento em frente à estação por vezes bloqueada e filas de trânsito a estenderem-se pela via. Quem vai deixar ou buscar passageiros do comboio dificilmente encontra um lugar para parar o carro sem estorvar a circulação.

Para esse cenário contribuem as limitações de estacionamento na zona, a estreiteza da estrada e uma paragem de autocarros manifestamente exígua para as dimensões de veículos de grande porte e para tanto movimento nalgumas alturas do dia. A isso juntam-se as condicionantes causadas pelo fecho frequente da passagem de nível, que agrava os congestionamentos de tráfego na estrada da estação, na Ribeira de Santarém. Na tarde de quarta-feira, 16 de Abril, pouco depois das 18h00, as buzinas voltaram a ouvir-se em sinal de protesto.