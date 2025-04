Águas do Ribatejo com sistema que monitoriza em tempo real para resolver problemas

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, que opera em sete municípios da Lezíria do Tejo, tem em funcionamento um sistema que monitoriza em tempo real as anomalias que existem nos vários concelhos, situação que permite resolver e intervir antes dos problemas se tornarem em falhas de serviços para os consumidores. As explicações do director-geral da Águas do Ribatejo, Miguel Carrinho, foram partilhadas durante uma entrevista que pode ler no site online de O MIRANTE ou na edição impressa de 10 de Abril.