Tapetes florais voltam a embelezar capelas e igrejas do Sardoal

Durante a Semana Santa do Sardoal a vila transforma-se num verdadeiro palco de arte e fé, com 14 tapetes feitos à mão com pétalas de flores a decorar as igrejas e capelas do concelho. A tradição centenária envolve toda a comunidade, desde crianças a idosos, num gesto colectivo de devoção e criatividade que atravessa gerações. Classificada como Património Cultural Imaterial desde Dezembro de 2023, a Semana Santa do Sardoal atrai milhares de visitantes todos os anos, afirmando o presidente da câmara, Miguel Borges, que o reconhecimento é uma grande honra e que tem atraído cada vez mais visitantes.

Pelo décimo ano consecutivo, as igrejas e capelas fora da vila foram também decoradas, havendo transporte gratuito para todos os templos, no dia 19 de Abril, com partida no Centro Cultural Gil Vicente. Os tapetes estarão expostos até ao domingo de Páscoa, decorrendo hoje às 21h30 a Procissão dos Fogaréus, um dos momentos altos das celebrações.