Torneio interfreguesias de futsal anima pavilhão do Inatel no Cartaxo

O terceiro torneio de futsal interfreguesias organizado pela Câmara do Cartaxo tem em competição equipas das seis freguesias do concelho no pavilhão do Inatel, no Cartaxo. Os próximos jogos decorrem nas noites de 21 e 23 de Abril e a final do torneio está agendada para a tarde de sexta-feira, 25 de Abril.