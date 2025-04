Via Sacra ao vivo na vila medieval de Ourém

A Via Sacra ao Vivo regressou à vila medieval de Ourém na tarde desta sexta-feira, 18 de Abril. As ruas históricas tornaram-se palco das últimas passagens da vida terrena de Jesus Cristo, que foram dramatizadas por cerca de 100 actores e figurantes locais. Reconhecida como uma das melhores representações bíblicas no país, a Via Sacra contou com a presença do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque.

O evento esteve integrado na Semana Santa de Ourém, que decorre até domingo, num vasto programa cultural aliado às cerimónias religiosas.