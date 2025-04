Bernardo Taneco gere a Ecodepur em Ourém

Ecodepur é líder nacional no fabrico de sistemas de tratamento e reutilização de águas e efluentes.

Bernardo Taneco foi convidado com 25 anos a desenvolver a empresa Ecodepur, do concelho de Ourém, líder nacional no fabrico de sistemas de tratamento e reutilização de águas e efluentes. Mais de duas décadas depois e da expansão para o continente africano, diz não ter perdido a humildade e nos tempos livres ajuda associações locais, uma actividade a que se dedicou quando se fixou na região.