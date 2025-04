Muita chuva a receber embarcações engalanadas em Constância

Mais de uma centena de pessoas e muita chuva receberam em Constância as embarcações engalanadas que participaram esta segunda-feira na bênção dos barcos durante as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. O percurso teve início em Tancos e seguiu Tejo acima até à foz do Zêzere, repetindo-se uma tradição com muitos anos.

Apesar das condições climatéricas adversas, este foi mais um ano de festejos carregados de simbolismo. O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, agradeceu a todos os que participaram na festa, enaltecendo a resiliência das populações ribeirinhas que ano após ano continuam a celebrar Nossa Senhora da Boa Viagem.