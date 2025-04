partilhe no Facebook

O centro de saúde de nova geração do Hospital da Luz em Vila Franca de Xira visto por dentro

A Clínica de Vila Franca de Xira do Hospital da Luz representa um novo conceito na prestação de cuidados de saúde, que conjuga exames clínicos, rastreios, consultas de especialidade e um acompanhamento do cliente num centro de saúde de nova geração que funciona em rede com o diferenciado Hospital da Luz em Lisboa, beneficiando o cliente de uma medicina de proximidade.

Com esta nova unidade no Campus de Saúde, nas antigas instalações da Misericórdia Vila Franca de Xira, a funcionar desde 8 de Abril, a população da zona consegue uma resposta alargada perto de casa, beneficiando da tecnologia mais avançada e de equipas altamente qualificadas, num espaço moderno com muita luz natural.

O Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira surge também como uma resposta célere e diferenciada numa zona carenciada de cuidados de saúde, dispondo de respostas de qualidade com um quadro cínico preparado para os desafios da população.