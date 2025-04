Santarém homenageou Salgueiro Maia e os militares de Abril

Cerimónia do 25 de Abril decorreu mais uma vez junto à estátua do Capitão de Abril Salgueiro Maia e foi muito participada

Santarém celebrou o 25 de Abril com a habitual cerimónia “Cravos para Salgueiro Maia”, onde mais uma vez foi sublinhado pelos vários oradores o papel fulcral que a coluna militar da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, comandada por Salgueiro Maia, teve no derrube da ditadura em 1974.

A cerimónia, presenciada por muitos autarcas, antigos militares e populares, contou com a presença das três bandas filarmónicas do concelho, que tocaram em conjunto a icónica “Grândola Vila Morena”, e de um contingente do Regimento de Apoio Militar de Emergência de Abrantes.