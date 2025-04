Tomar homenageou autarcas no Dia da Liberdade

As comemorações do 25 de Abril arrancaram em Tomar com uma homenagem a autarcas. Na manhã desta sexta-feira foi atribuído o nome do antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, António Lopes Rodrigues, à rua da circunvalação à escola Santa Iria. A cerimónia pretendeu ainda homenagear todos os autarcas do concelho. Estiveram presentes o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e outros autarcas, bem como familiares de António Lopes Rodrigues e outras personalidades.

Após ter sido descerrada a primeira placa, foi realizado um passeio pela rua, tendo sido depois descerrada uma segunda placa pelos netos do autarca homenageado. António Lopes Rodrigues presidiu à freguesia de Santa Maria dos Olivais durante 16 anos consecutivos, entre 1997 e 2013. Faleceu a 20 de Setembro de 2016.