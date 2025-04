Assembleia Municipal de Tomar reuniu para assinalar o 25 de Abril

A Assembleia Municipal de Tomar assinalou o 25 de Abril. A sessão extraordinária decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho. Além das alocuções alusivas ao Dia da Liberdade, proferidas por todas as forças políticas representadas na assembleia municipal, também houve espaço para momentos musicais.



A sessão durou pouco mais de uma hora, contando com uma sala bastante composta. No final cantou-se a Grândola Vila Morena e o Hino Nacional.