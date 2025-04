Carros antigos aceleram em Tomar

A sexta edição do Templários Rally Classic arrancou na sexta-feira, 25 de Abril, em Tomar. Durante dois dias, a cidade de Tomar torna-se no centro de um rali que reúne alguns dos carros mais icónicos da história, mas também alguns dos mais evoluídos e competitivos da actualidade. A prova é maioritariamente disputada no concelho de Tomar, mas passa também por Ferreira do Zêzere.



O parque de assistência e abastecimento, situado no Largo da Várzea Grande, em Tomar, permite ao público estar perto dos carros e pilotos. Com 65 equipas inscritas, o maior número de sempre, o Templários Rally Classic decorre até este sábado.