Grande Prémio de Atletismo junta crianças e jovens na cidade desportiva de Abrantes

As corridas foram organizadas por idades e participaram crianças e jovens de todos os níveis competitivos.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

As cerimónias do 25 de Abril em Abrantes tiveram como um dos pontos altos o Grande Prémio de Atletismo, organizado pela Junta de Freguesia de Abrantes e Alferrarede em parceria com a Câmara Municipal de Abrantes, que decorreu na cidade desportiva.

As corridas foram organizadas por idades e participaram crianças e jovens de todos os níveis competitivos, numa prova que já é uma referência no concelho e na região ribatejana.

Aqui ficam algumas imagens do Grande Prémio de Atletismo de Abrantes.