No concelho de Abrantes a Liberdade constrói se todos os dias

A Sessão Extraordinária Comemorativa do 25 de Abril da Assembleia Municipal de Abrantes decorreu no Auditório da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu.

Inserida no Programa das Comemorações do 25 de Abril, contou com as intervenções de um representante de cada um dos grupos políticos e do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos.

Durante a sessão cada partido falou sobre a importância do 25 de Abril e dos legados deixados naquele dia como o da liberdade de expressão, da democracia e sobretudo o de nunca esquecer que “a liberdade se constrói todos os dias”.