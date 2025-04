Vogar contra a Indiferença reforça contestação contra novo açude no Tejo

Na manhã de 26 de Abril, cerca de 120 participantes desceram de canoa a margem do rio Tejo entre Constância e Vila Nova da Barquinha. A iniciativa promovida pelo movimento proTejo decorreu este ano sob o lema “Não ao novo açude no rio Tejo em Constância/Praia do Ribatejo”.

Cerca de 120 pessoas participaram na manhã de 26 de Abril na 12ª edição do “Vogar contra a Indiferença”, organizada pelo Movimento pelo Tejo - proTejo, numa descida simbólica de canoa entre Constância e Vila Nova da Barquinha. Este ano, o protesto focou-se na oposição à construção de um novo açude no rio Tejo, perto de Constância e Praia do Ribatejo, onde autarcas e entidades alertaram para os danos ambientais, culturais e turísticos que a obra poderá causar.

Durante a iniciativa, Paulo Constantino, fundador do proTejo, destacou que já não é necessário serem construídos mais açudes e barragens no Tejo, ressaltando que aqueles que forem construídos só trarão prejuízos. O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira, também esteve presente no evento e rejeitou de igual modo a construção do açude, lembrando que o desenvolvimento turístico e económico do concelho tem estado, há décadas, intimamente ligado aos rios e à preservação das suas margens.

Apesar das várias ações de sensibilização e dos pedidos de esclarecimento, Paulo Constantino afirma a O MIRANTE que ainda não houve nenhuma resposta à situação por parte do Governo, sublinhando que nem o relatório da consulta pública sobre o projecto, supostamente prometido para Março, foi ainda divulgado. A luta contra o novo açude vai continuar a 31 de Maio com o 2º Encontro Nacional de Cidadania em Defesa dos Rios e da Água, onde diversos movimentos ligados aos rios e à água estarão presentes .