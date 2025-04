Liga O MIRANTE futebol de rua feminino termina com vitória da União da Chamusca

Na tarde de sábado, 26 de Abril, as ruas que ladeiam o campo Parque Desportivo de Lapas encheram-se de adeptos para assistir à última jornada da Liga O MIRANTE futebol de rua feminino. O Riachense venceu a Juventude de Lapas por 2-1 e o título de campeão ficou entregue à equipa da União da Chamusca, que venceu o Pego por 16-2.



Maria Martins bisou pelo Riachense e Beatriz Rei reduziu para a Juventude Lapas. Antes do apito inicial, houve lugar a um minuto de silêncio em homenagem a Miguel Cunha, presidente do Clube Atlético Riachense, que faleceu no dia 6 de Abril.



Durante toda a partida ouviram-se tambores e cânticos de apoio às duas equipas, num jogo muito disputado e com muitos lances para golo. Dentro e fora de campo reinou o desportivismo, com os adeptos das duas equipas em alegre convivência fora das quatro linhas.