CEO do Grupo H Saúde valoriza a proximidade e aposta na qualidade e inovação para cuidar melhor

Henrique Henriques nasceu e cresceu em Alcobaça cidade onde ainda vive. CEO do Grupo H Saúde, um projecto global de saúde com unidades nos concelhos de Leiria, Alcobaça e Rio Maior, diz que o Sistema Nacional de Saúde é uma mais-valia que não deve nunca deixar de existir mas que as suas falhas vão abrindo espaço para o crescimento do privado. Filho dos fundadores do Grupo decidiu abraçar o negócio da família que trabalha com mais de 40 especialidades médicas e serviços, que vão desde a hemodiálise ao estudo do sono, e onde se valoriza a proximidade com o utente. Henrique Henriques define-se como pragmático e alérgico a pessoas que veem problemas onde não existem. Esta é uma conversa a Três Dimensões que pode ser lida na edição semanal de O MIRANTE.