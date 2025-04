Quando o Jazz Ecoa na Moita do Norte

Na Moita do Norte, freguesia de Vila Nova da Barquinha, há um lugar onde o jazz vive, resiste e surpreende. Hoje celebra-se o Dia Internacional do Jazz e a iniciativa da freguesia "Jazz na Tuna", é um exemplo perfeito de como a música pode florescer onde menos se espera e manter-se viva com a persistência de uma comunidade.

Há mais de 20 anos que a associação CIR Ex-Tuna, em Vila Nova da Barquinha, abre as portas e promove o jazz longe dos grandes palcos e centros urbanos. A iniciativa “Jazz na Tuna” enche quinzenalmente o pequeno bar da colectividade com músicos e amantes do improviso, criando um ambiente único de partilha e descoberta.

Tudo começou em 2004, com a ligação entre o contrabaixista Carlos Barreto e Jorge Esperança, jovem músico da localidade, que hoje organiza as sessões junto do seu irmão Luís Esperança, actual director da associação. Na noite de 26 de Abril, mais uma vez, o jazz ecoou pela vila, com Carlos Barreto, Jorge Esperança e Pedro Pedroso a darem vida a uma jam session intimista.