Desfile etnográfico celebrou tradições do concelho do Cartaxo

O desfile de ranchos folclóricos, campinos, amazonas e cabrestos levou centenas de pessoas à Rua Batalhoz, no Cartaxo, neste feriado de primeiro de Maio. O desfile insere-se na programação da Festa do Vinho no Dia das Tradições e contou com a participação de um grupo de folclore da Argentina e a bênção pelo padre Miguel Ângelo. O pavilhão municipal irá entretanto receber o segundo festival de folclore do concelho.