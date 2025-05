Festa do Vinho até domingo no Cartaxo

A Festa do Vinho do Cartaxo está a decorrer até 4 de Maio com exposição, venda e provas de vinho. Tasquinhas regionais, artesanato, cozinha ao vivo, música e mostra de actividades económicas fazem parte do programa. O presidente da câmara, João Heitor, deixou algumas palavras na cerimónia de abertura do evento.