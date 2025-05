O Centro Cultural e Desportivo de Praia do Ribatejo (CECUDE) festejou hoje 50 anos de história, com um dia repleto de celebrações e recordações.

Associação de Praia do Ribatejo celebrou 50 anos com festa aberta à comunidade

O Centro Cultural e Desportivo de Praia do Ribatejo (CECUDE) comemorou na quarta-feira, 1 de Maio, o seu 50º aniversário com um dia de celebrações. As festividades arrancaram com o descerramento de uma placa de homenagem a directores, sócios e atletas falecidos, seguido da inauguração de uma exposição, "CECUDE: passado, presente e futuro". O ponto alto do dia foi o almoço-convívio, onde foi apresentada uma revista alusiva aos 50 anos da colectividade e onde discursaram o sócio mais antigo, a presidente da associação Anabela Queiroz, o presidente da Assembleia Geral, Eduardo Carmo Belo, e o presidente da Câmara de Vila Nova de Barquinha, Fernando Freire.