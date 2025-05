Carne brava e alma ribatejana nos Sabores do Toiro Bravo em Coruche

A Praça de Toiros de Coruche transformou-se esta quarta-feira, 1 de Maio, no epicentro da gastronomia e da cultura ribatejanas, com o arranque oficial da 21.ª edição dos Sabores do Toiro Bravo. O evento, que se prolonga até 4 de Maio, volta a afirmar-se como uma referência nos roteiros gastronómicos nacionais, servindo à mesa a carne de toiro bravo — estrela maior de um certame onde não faltam animação, artesanato, folclore e tradição taurina.

A abertura oficial decorreu pelas 11h30, num momento marcado pela interculturalidade, que juntou o Conjunto Folclórico Aires de Nuestra Tierra, do Chile, à Charanga os Batatas, numa fusão de sonoridades que encheu de cor e ritmo a envolvente da praça de touros. Logo depois, a Praça de Toiros abriu as portas à restauração, com sete espaços a proporem sabores distintos, da tradição local à criatividade contemporânea: O Farnel, Ó Manel, Carnes Bravas by DeCatering, Sabores de Coruche, Petisqueira Brava, a pizzaria Mr. Rino e a Taberna Tradicional da Associação de Defesa do Património de Coruche.

Ao longo do dia, o ambiente foi de festa, com animação itinerante a cargo da Charanga os Batatas e dos irreverentes Fazendeiros del Pop. A tarde trouxe dança e tradição, com uma oficina de folclore aberta à população, dinamizada por grupos do concelho. À noite, a música continuou a dar o tom, com actuações da Ronda do Catrapum e, já em palco principal, a banda alentejana Baila Maria, que encerrou o primeiro dia com um espectáculo de baile moderno e ecléctico.

Na sexta-feira, 2 de Maio, a noite será animada pelo grupo Os Improvisados e pelos DJ sets no espaço da tertúlia dos Forcados Amadores de Coruche. No sábado, o grupo De Moda em Moda traz novas cores ao cante alentejano, num programa que também inclui o Footvaca e “A minha primeira pega”, experiências taurinas pensadas para todas as idades.

No domingo, a tradição desfila na terceira edição do Desfile do Traje Ribatejano, às 15h00, celebrando a elegância rural e os costumes locais. Durante os quatro dias, a Feira de Artesanato e Produtos Locais oferece um vislumbre do saber-fazer ribatejano, enquanto os mais novos têm ao dispor jogos tradicionais e oficinas de animação.