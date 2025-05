Eduardo Duarte Ferreira, fundador da Metalúrgica Duarte Ferreira, foi homenageado no Dia do Trabalhador no Tramagal.

Dia do Trabalhador assinalado no Tramagal com homenagem a Eduardo Duarte Ferreira

No dia 1 de Maio, junto ao miradouro do Tramagal, realizou-se uma homenagem a Eduardo Duarte Ferreira, industrial e fundador da Metalúrgica Duarte Ferreira (MDF), que marcou de forma incontestável a história da vila do concelho de Abrantes. A iniciativa contou com a actuação da banda da Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência Riomoinhense e a tradicional largada de pombos do Grupo Columbólico de Tramagal.

Nas cerimónias marcaram presença, António José Carvalho, presidente da junta de freguesia de Tramagal, Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, Maria Duarte Ferreira e Francisco Duarte Ferreira, bisnetos do homenageado, entre outros representantes do executivo e de entidades do concelho.

Após a homenagem decorreu uma arruada até ao Largo dos Combatentes da Grande Guerra onde se realizou a 6º Edição dos 10km de Tramagal e um almoço comemorativo do 103º aniversário do Tramagal Sport União.