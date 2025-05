Sophia Gaspar, uma voz no Ribatejo que une a world music e a pop

Com uma carreira marcada pela persistência e pelo amor à música, Sophia Gaspar, vocalista da banda "Sophia & Os Senhores Roubados", está de volta com o lançamento de um novo álbum. A residir em Coruche, mantém-se determinada no seu caminho no mundo da música.

Sophia Gaspar, a voz à frente da banda "Sophia & Os Senhores Roubados", tem vindo a construir a sua carreira musical com base na persistência e no amor pela música. Natural de Leiria e residente em Coruche há 15 anos, a sua trajectória começou de forma inusitada, quando, se estreou em palco num café durante o Carnaval. A paixão pela música, que se revelou cedo, consolidou-se com o tempo, levando-a a formar uma banda de pop/rock e a estudar canto no Conservatório de Coimbra, antes de lançar o seu primeiro álbum a solo, “Pensa Positivo”, em 2001.

A sua banda actual, "Sophia & Os Senhores Roubados", formada em 2017, viu o seu primeiro álbum prejudicado pela pandemia, mas não desistiu. Após anos de trabalho árduo, a banda lançou novos singles em 2024 e, em 2025, lançou um novo álbum, que marca o início de uma fase renovada do projecto.

As letras que Sophia compõem são inspiradas pelo quotidiano e nas pessoas que a rodeiam, reflectindo uma visão emocional e genuína da vida.

Sophia Gaspar continua a acreditar no seu trabalho e no poder da música. Com o apoio incondicional da família e do marido, que sempre a incentivaram, mantém-se firme no seu percurso artístico.

Esta é uma entrevista que pode ser lida na edição impressa de O MIRANTE.