Vento forte causa danos no Sardoal

Um fenómeno de ventos fortes atingiu este sábado, 3 de Maio, o concelho do Sardoal e provocou algumas quedas de árvores e danos numa habitação, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros. “Hoje, por volta das 12h45, começámos a receber algumas informações de vento forte e da queda de algumas árvores. Ao mesmo tempo, também demos conta, e através de funcionários do município que me contactaram, de que estaria a ocorrer um fenómeno extremo de vento”, afirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sardoal, Nuno Morgado.



Segundo o comandante, não há vítimas a registar, mas verificou-se a queda de uma árvore de grande porte” que atingiu parcialmente “uma primeira habitação, na zona do Ribeiro Barato, mas não pondo em causa a habitabilidade da mesma”. Nuno Morgado acrescentou que se verificaram também “situações de quedas de árvores e de ramos fora das vias de circulação, mas muitas delas caíram nas estradas, impedindo a circulação e ao mesmo tempo afectando também linhas telefónicas e linhas eléctricas de baixa tensão, assim como alguns postos”.



O comandante explicou que os operacionais estão a realizar o corte e a remoção das árvores, para desobstrução das vias de circulação: “Além dos bombeiros de Sardoal, temos também a GNR e piquetes da E-Redes e da Altice, que irão providenciar a reposição dos cabos e a estabilidade dos postos que foram afetados”, revelou.



Pelas 15h40, registava-se o encerramento à circulação automóvel de uma estrada municipal, na zona do Ribeiro Barato, que liga as bombas de combustível ao aglomerado de Pisco. Nuno Morgado disse ainda que caberá ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera avaliar se poderá ter-se tratado de um tornado que se gerou “a sul da freguesia de Sardoal, junto às bombas de combustível, na zona do Ribeiro Barato.

Vídeo de Filipe Duarte Tereso