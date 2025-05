Primeira edição da "Liga O MIRANTE futebol de rua feminino" chegou ao fim

Chegou ao fim a primeira edição da "Liga O MIRANTE futebol de rua feminino", com a vitória do campeonato a pertencer à equipa da União Desportiva da Chamusca.

A União Desportiva da Chamusca venceu a primeira edição da "Liga O MIRANTE futebol de rua feminino" mas o que fica para a história não sãos os resultados, mas sim o profissionalismo, companheirismo e boa-disposição que se fizeram sentir ao longo dos muitos fins-de-semana de jogos.

A jornada de encerramento decorreu no sábado, 3 de Maio, e juntou perto de duas centenas de pessoas no Estádio Coronel Mário Cunha, em Riachos, no concelho de Torres Novas. As equipas da Juventude Lapas, Riachense, Pego e Chamusca mostraram que um campeonato amador de futebol feminino pode ser bem disputado, ter qualidade e passar uma mensagem forte de igualdade de direitos entre homens e mulheres.

Aqui ficam algumas imagens da entrega de prémios e num próximo vídeo vamos mostrar alguns dos melhores momentos dos jogos entre as quatro equipas.