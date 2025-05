Dia do Desporto e da Comunidade Educativa junta várias gerações em Alpiarça

O Complexo Desportivo da Albufeira dos Patudos, em Alpiarça, recebeu centenas de pessoas no dia 8 de Maio para um conjunto de actividades do Dia do Desporto e da Comunidade Educativa. Esta é já a 8.ª edição da iniciativa do Agrupamento de Escolas de José Relvas que junta os alunos do ensino pré-escolar ao secundário num dia repleto de actividade física e convívio intergeracional. Nuno Teixeira, coordenador do Desporto Escolar do agrupamento, salientou a importância deste evento para aproximar os vários parceiros desportivos da comunidade e promover a prática de hábitos de vida saudável. A diretora do Agrupamento de Escolas de José Relvas, Isabel Silva, lembrou a forma como o desporto tem sido valorizado no agrupamento de escolas e no município e definiu esta iniciativa como “um dia de partilha e convívio”.