Vila Franca de Xira é a capital do cavalo este fim-de-semana

A cidade de Vila Franca de Xira é, por estes dias, a capital do cavalo com a realização da primeira edição do Xira Equestre.

O certame decorre até domingo no Cabo da Lezíria, na margem do rio Tejo, onde treina a escola de toureio José Falcão.

O evento visa promover, valorizar e celebrar a tradição equestre da região.

Ao longo do certame está prevista a travessia do rio de barco, entre a cidade e o campo.

Além de uma área central com exposições, o certame inclui baptismos de andar a cavalo, demonstrações equestres, palestras, actividades pedagógicas, divertimentos, competições, provas de vinhos e gastronomia.

