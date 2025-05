Chegada de proprietário acende protesto na Granja contra exploração pecuária

População da Granja manifestava-se contra a instalação de uma exploração pecuária e acabou por chamar a GNR. A chegada do proprietário ao local gerou confrontos verbais com os manifestantes.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os ânimos exaltaram-se na manhã deste sábado, na Granja, em Vialonga, quando chegou ao local o proprietário do terreno onde se pretende instalar uma exploração pecuária. À sua espera estavam mais de meia centena de pessoas, que protestavam contra a obra e acabaram por trocar palavras acesas com o responsável. A população chamou a GNR para tentar travar os trabalhos que decorriam na exploração, mas as autoridades alegaram não ter a documentação relativa ao embargo da obra.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE