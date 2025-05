Diogo Pombas: o cabeleiro e fadista de Fazendas de Almeirim

Conjugar as artes da voz, das mãos e do palco é um talento de Diogo Pombas, gerente e cabeleireiro do Salão Fios D´ouro em Fazendas de Almeirim, fadista residente numa casa de fados em Lisboa às sextas-feiras e sábados e a meio da semana em Alfama, actor e guionista do grupo Risos en'Cena e padrinho da Marcha de Almeirim.