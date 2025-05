Floene aposta no biometano e o Cartaxo e a região podem estar na linha da frente

A sétima conferência Comunidades de Futuro, promovida pela Floene no Cartaxo, mostrou que o Ribatejo tem uma oportunidade de ser um exemplo nacional na produção e distribuição de biometano, aproveitando as potencialidades do Cartaxo em termos de produção de matéria orgânica tendo em conta a quantidade de explorações pecuárias no concelho.

O Cartaxo e a região podem assim promover uma redução da importação de gás natural, ajudando na descarbonização e contribuindo com fertilizantes ecológicos para a agricultura resultantes da produção deste gás renovável. A Floene, empresa que detém a maior rede de distribuição de gás em Portugal, está na linha da frente desta revolução energética.

O país tem um plano de acção para os gases renováveis e essa ambição pode a curtu prazo reduzir 60% do gás que o país importa, diversificando as fontes de energia e fortificando a independência.

Na conferência ficou evidente que este processo tem vantagens em várias áreas, a começar pelo produtor pecuário que deixa de ter um problema com os dejectos e passa a tirar disse um rendimento.