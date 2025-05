Romaria de São Martinho é um dos momentos marcantes da ExpoÉgua na Golegã

A ExpoÉgua está de regresso à Golegã até domingo para a sua 25ª edição, mais uma vez dedicada à valorização do cavalo, em especial o lusitano. Um dos momentos simbólicos do evento é a Romaria de São Martinho, que se realizou esta sexta-feira e que O MIRANTE acompanhou.

Com 25 anos de história, o evento conta com um orçamento que ronda os 60 mil euros, assegurado pela Câmara da Golegã, em parceria com a Associação Internacional do Cavalo. Paralelamente decorre a 3.ª edição do Festival da Biosfera, que visa promover a identidade natural e cultural do território, tendo como referência a Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo. O programa inclui ainda gastronomia, espectáculos musicais bem como iniciativas de divulgação ambiental e cultural.