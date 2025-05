Festa com colectividades anima Alenquer com petiscos, música e eleição da Miss e do Mister Freguesia.

Festa com as Colectividades anima o Parque do Areal em Alenquer

Música, petiscos, animação e muito convívio marcam mais uma edição da Festa com as Colectividades, que está a decorrer no Parque do Areal, em Alenquer.

O evento, promovido anualmente pela União das Freguesias de Alenquer, reúne 13 colectividades locais, que aproveitam a ocasião para divulgar as suas actividades e angariar fundos através da venda de bebidas e iguarias nas tradicionais tasquinhas.

Com o apoio de muitos voluntários, que se revezam ao longo do dia, o ambiente é de festa e partilha, num verdadeiro encontro da comunidade.

O ponto alto do certame acontece este sábado, com a eleição da Miss e do Mister Freguesia, marcada para as 21h00.