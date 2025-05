Escola Jácome Ratton de Tomar celebra 141º aniversário

A Escola Secundária com 3º Ciclo Jácome Ratton assinala, no presente ano lectivo, o seu 141º aniversário. As cerimónias comemorativas oficiais tiveram lugar na manhã de segunda-feira, 19 de Maio, nas instalações da escola. A sessão arrancou com o cantar do hino da escola, seguindo-se o hastear da bandeira e, por fim, a partilha de um bolo com a comunidade.

Estiveram presentes o director do Agrupamento de Escolas Templários, Paulo Macedo, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e o presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Hugo Costa, entre outras personalidades.