Bruno Batista joga no Alverca mas sonha vestir a camisola do Real Madrid

Bruno Batista tem 13 anos e é um craque a jogar futebol. As habilidades que consegue fazer com a bola não deixam ninguém indiferente, sobretudo onde vive, em Vialonga.

Desde os nove anos, integra as equipas do Futebol Clube de Alverca, mas continua a jogar no ringue do Parque Urbano da Flamenga com amigos e vizinhos.

O seu sonho é jogar no Real Madrid. Até lá, treina todos os dias depois da escola e conta com o apoio da família.