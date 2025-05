Primeira largada de toiros da Feira de Maio em Azambuja

A centenária Feira de Maio está de regresso à vila de Azambuja, entre os dias 22 e 26 de Maio com um programa diversificado que inclui actividades equestres, gastronomia, artesanato, concertos, desfile de tertúlias, largadas e corrida de toiros. Um dos momentos altos do certame é a homenagem ao campino, Isidoro Simões, um dos que há mais anos participa no certame.

Aqui ficam algumas imagens da primeira largada de toiros da Feira de Maio.