Manuel Ribeiro nunca virou a cara ao trabalho

Manuel Ribeiro, de 68 anos, nasceu em Loivos do Monte, no concelho de Baião. Filho de lavradores, cresceu numa família numerosa, com oito irmãos, numa vida marcada pela pobreza e pelas dificuldades do trabalho no campo.

A infância foi dura, dividida entre o trabalho árduo e a luta pela subsistência.

Durante 17 anos, trabalhou numa fábrica de manilhas e aposentou-se como camionista. Aos 28 anos, surgiu a oportunidade de comprar um casal na Granja, em Vialonga, onde ainda vive.

Manuel Ribeiro acorda todos os dias às 5h30 para tratar dos animais e não se deita na cama antes de espreitar o gado.