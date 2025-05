Tomar recebeu evento sobre a Festa dos Tabuleiros

O evento “Festa dos Tabuleiros: Um caminho de reconhecimento e preservação” decorreu na tarde de sexta-feira, 23 de Maio, no Complexo Cultural da Levada, em Tomar. A iniciativa começou com a apresentação da Avaliação da Eficiência Colectiva da Festa dos Tabuleiros 2023, pelo professor do Politécnico de Tomar, Sérgio Nunes.

Seguiu-se a apresentação do livro Festa dos Tabuleiros e o Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, da autoria do antropólogo André Camponês. O evento contou com uma grande adesão de público.